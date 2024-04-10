Havza Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Havza Belediyesi tarafından belediye binası önünde kurulan bayramlaşma çadırında gerçekleştirilen bayramlaşma programına Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, eski Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
İkiz, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren önemli zaman dilimleri olduğunu belirterek, "Ramazan Bayramı'nda halkımızın rahatı için başta Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve zabıtamız olmak üzere tüm birimlerimiz görevinin başında. Cumhurdan aldığımız güçle halkımıza hizmet için projelerimize pazartesi gününden sonra başlayacağız. İlçemizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde daha yaşanır, daha modern, daha gelişmiş bir ilçe yapmak adına yola çıktık. Bunun için önceliğimiz sanayi ve termal turizm. Tüm halkımızın hayatlarına dokunacak projeler ve hizmetler ile Havza'mıza hizmet edeceğiz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Havza Belediyesi Ramazan Bayramı için bayramlaşma programı düzenledi - Son Dakika
Çanakkale'nin Çan ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı. Trafik timleri, yol denetim faaliyetleri ve trafik kontrollerini artırarak, ana yollarda seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı. Araç kontrol noktalarında durdukları araçlardaki vatandaşlara şeker ve çikolata ikram eden ekipler, emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız yapmama ve uykusuz araç kullanmama konusunda uyarılarda bulundu.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Düzce'nin Yığılca Çiftlik köyünde bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı ve köy imamının öncülüğünde gerçekleştirilen harçlık organizasyonu, çocukların yüzünü güldürdü. Köy muhtarı, bu geleneksel uygulamanın başka yerlerde de benzer şekilde yapılmasını umut ettiğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?