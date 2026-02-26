Havza Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açılıyor

26.02.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde canlı hayvan pazarı yarın tekrar hizmete girecek ve sıkı denetim uygulanacak.

Samsun'un Havza ilçesinde canlı hayvan pazarı yarın açılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararı ile kapalı olan canlı hayvan pazarının 27 Şubat Cuma günün itibari ile yeniden hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.

Ülke genelinde bazı bölgelerde şap hastalığı görülmesi üzerine haziran ayından kapatılan pazarın yarın açılacağına işaret edilen açıklamada, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi adına ilgili komisyon kararı gereğince canlı hayvan pazarına girişlerde klinik muayene, hayvan pasaportu, sağlık raporu ve benzeri evrakların görevliler tarafından titizlikle inceleneceği ve küpesiz, belgesiz, hastalıktan şüpheli ve aktif hastalık mihrak bölgelerinden gelen hayvanların pazara girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Alınan komisyon kararına uyulmasının insan ve hayvan sağlığı adına önemli olduğunun altı çizilen açıklamada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolüne ilişkin yol kontrollerine kolluk kuvvetleri ile devam edileceği, belgesiz veya belgesindeki özelliklere uymayan hayvan veya hayvansal ürün nakleden şahıslar hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre işlem yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Samsun, Güncel, Havza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Senegal’de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor Senegal'de Eşcinselliğe Cezalar Artıyor
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

14:53
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı
14:42
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 15:11:02. #7.11#
SON DAKİKA: Havza Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.