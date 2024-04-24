Havza\'da 23 Nisan etkinliği düzenlendi

Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Havza 100. Yıl İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul müdürü Hıdır Özdemir, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, dans ve oratoryo gösterisi sunuldu.

Etkinlikte, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden okul öğretmenlerinden Hayati Zeybek, açılan pankart ile anıldı. Hayati Zeybek'in aynı okulda öğretmen olan eşi Erengül Zeybek, burada duygulu anlar yaşadı.

Etkinliğe Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilcisi Halit Gökçe ile öğrenciler veliler katıldı.