Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mehmetçik Meydanı'nda Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Buradaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Etkinlikler kapsamında daha sonra Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programa geçildi.

Programda, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından Kaymakam Samet Serin emekliye ayrılan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri ile bilek güreşinde dünya ikincisi olan Merve Keskin ve öğretmeni Murat Aktaş'a plaketlerini verdi.

Kaymakam Serin, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlik emekliliği olmayan mesleklerden bir. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun." dedi.

Programda daha sonra Öğretmenler Günü nedeni ile ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Garnizon Komutanı Vekili Personel Asteğmen Necmettin Kuzu, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık ve Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından verildi.

Programda, şehit öğretmenler anıldı, şiirler okundu, öğrencilerin hazırladığı gösteriler sahnelendi.

Programa, protokol üyeleri ile davetliler katıldılar.