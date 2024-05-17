Havza\'da 25 Mayıs Atatürk\'ü Anma ve Termal Turizm Festivali için son toplantı yapıldı

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Havza ilçesinde gerçekleştirilecek 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali için oluşturulan Festival Kutlama Komitesi, festival öncesi son toplantısını gerçekleştirdi.

Havza Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda komite üyeleri, Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz'in başkanlığında bir araya geldi.

Ayvat, festival takvimin son şeklini aldığını belirterek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutladıktan sonra festivalimiz 20 Mayıs'ta başlayacak ve 26 Mayıs'ta sona erecek." dedi.

İkiz ise festivalin en güzel şekilde idrak edilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını dile getirerek, "Yıllardır ilçemizin mahalli bayramı olan ve bu yıl 29'uncusunu düzenleyeceğimiz 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali'miz için görevlendirmeler ve hazırlıklarımızı yaptık. Festival yürüyüşümüz ile başlayacak festivalimiz, yayla şenlikleri ile sona erecek." diye konuştu.

Festival, 20 Mayıs Pazartesi günü festival yürüyüşü ve mehter takımı gösterisi, bisiklet gösterisi, voleybol halk turnuvası ile başlayacak, 21 Mayıs Salı günü Karadeniz Kırkpınarı Yağlı Pehlivan Güreşleri yapılacak.

22 Mayıs Çarşamba günü gençlik festivali, futbol şenliği, 23 Mayıs Perşembe günü Havza Organize Sanayi Bölgesi ve İlk Kıvılcım Kadın Üretim Kooperatifi Ürün Fuarı, floor curling turnuvası düzenlenecek festivalde 24 Mayıs Cuma günü ilk miting metinin okunması, kurtuluş yürüyüşü, halk konseri gerçekleştirilecek.

25 Mayıs Cumartesi günü çelenk sunma töreni, OTAT Ulusal Satranç Turnuvası, resmi törenler, yayla şenlik ateşinin yakılması, fener alayı ve bayrak yürüyüşü, havai fişek gösterisi, halk konseri yapılacak festival, 26 mayıs Pazar günü çeşitli etkinliklerin yer alacağı Aslançayırı Yaylası Şenlikleri ile sona erecek.