Havza'da Dereye Hayvan Kanı Akıtan İşletmeye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza'da Dereye Hayvan Kanı Akıtan İşletmeye Ceza

28.05.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde, kesim sonrası kanı dereye akıtan işletmeye 8 bin 687 lira ceza kesildi.

Samsun'un Havza ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde dereye hayvan kanı akıttığı tespit edilen işletme sahibine 8 bin 687 lira ceza uygulandı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde sosyal medyada, ilçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi'nin kan renginde aktığını gösteren videoya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yenimescit Mahallesi'nde bir hayvancılık işletmesinde kesilen kurbanlıkların kanının dereye akıtıldığı tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Havza Belediyesi personeli, işletmede incelemelerde bulunarak tutanak tutup yasal işlem başlattı. Havza Belediyesi ekipleri, derede klorlama ve ilaçlama çalışması da yaptı. Çalışmaların ardından derenin rengi normale döndü.

Havza Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sosyal medya paylaşımı üzerine Kaymakam Mustafa Ayvat'ın talimatı ile hızlı şekilde soruşturma yapıldığı, hayvancılık işletmesinden Hacı Osman Deresi'ne hayvan kanı akıtıldığının tespiti üzerine işletme sahibi hakkında yasal ve cezai işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Çevre Kanunu gereğince çevreyi kirleten işletmeye 8 bin 687 lira cezai işlem uygulandığı ve "Çevreyi kasten kirletme" suçundan kamu davası açılması için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Samsun, Havza, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da Dereye Hayvan Kanı Akıtan İşletmeye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Ahmet Ercan’ın 24 yıllık evliliğinde deprem Eşine çok suçlama Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama
Okan Buruk sezonu Macaristan’da açıyor Okan Buruk sezonu Macaristan'da açıyor
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

11:56
Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:13
“Kasa“ denilen Turgut Koç’tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL’ye Özel’i destekledi
"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:30
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 12:02:18. #7.13#
SON DAKİKA: Havza'da Dereye Hayvan Kanı Akıtan İşletmeye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.