Havza\'da Dilenciden 1740 Lira Çıktı

Samsun'un Havza ilçesinde dilencilik yapan kişinin üzerinde 1740 lira bulundu.

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kevser Camisi önünde bir kadının dilencilik yaptığını tespit etti.

Dilencilik yapan Y.B'yi zabıta bürosuna götüren ekipler, üzerinde ve çantasında yaptıkları aramada 1740 lira buldu.

Bulunan paraya kamuya devredilmek üzere el konulurken, Y.B'ye Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.

Havza Belediyesinden yapılan açıklamada, ramazan ayının manevi atmosferini kimsenin sömürmesine izin verilmeyeceği belirtilerek, "Halkımızdan ricamız, yardımlarını gerçekten ihtiyaç sahibi olanlara, güvenilir kanallar aracılığıyla ulaştırmalarıdır." ifadesine yer verildi.