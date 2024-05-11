Havza\'da dron destekli emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi yapıldı

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Havza'da, Samsun Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ve Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, sürücülere yönelik dron destekli emniyet kemeri ve cep telefonu denetimi gerçekleştirdi.

Samsun Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğünün, dron ekibinin desteğiyle sürücülere yönelik Samsun- Ankara kara yolunda gerçekleştirilen denetiminde, emniyet kemeri takmayan ve direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücüler kontrol edildi.

Denetim sonucunda emniyet kemeri takmadığı ve direksiyon başında cep telefonu kullandığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.