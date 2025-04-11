Havza'da Emniyet Personeline Başarı Belgesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Havza'da Emniyet Personeline Başarı Belgesi

Havza Kaymakamı Ayvat, 18 emniyet personeline başarı belgeleri vererek teşekkür etti.

11.04.2025 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat tarafından Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 18 emniyet personeline üstün başarı ve başarı belgesi verildi.

Havza Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen programda, görevlerinde başarı gösteren Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa ile İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarına üstün başarı ve başarı belgesi verildi.

Kaymakam Ayvat, burada yaptığı konuşmada, görevlerinde başarı gösteren emniyet personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Şehrin güvenliği için kolluk kuvvetleriyle birlikte mesai yaptıklarını belirten Kaymakam Ayvat, "İlçemizde, suç aydınlatma ve suç önleyici hizmetlerde çok başarılı çalışmalar yürütülüyor. Emeği geçen tüm emniyet çalışanlarına teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. Bir teşekkür de emniyet mensuplarımızın birbirinden kıymetli ailelerine borçluyuz. Bu vesile ile bir kez daha Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180'nci yıldönümü kutluyorum." diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Havza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da Emniyet Personeline Başarı Belgesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Dorsey’den Signal’e Bitcoin çağrısı Jack Dorsey'den Signal'e Bitcoin çağrısı
Ünlü banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi Ünlü banka yıl sonu dolar tahminini değiştirdi
Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı Türk kulübünün başkanı gözaltına alındı
Çin, ABD’nin gümrük vergilerine karşı Hollywood filmlerine kısıtlama getiriyor Çin, ABD'nin gümrük vergilerine karşı Hollywood filmlerine kısıtlama getiriyor
Çatalca Müftüsü’nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha: Geberdi kelimesi kanunen suç değil
Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım Polislerden kuryeye: Kafam bozuk zaten, senin kafana sıkarım
Eski Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal için 5 yıl 3 aya kadar hapis talebi
Galatasaray’dan Sacha Boey bombası Galatasaray'dan Sacha Boey bombası
Adliyeye destek için gelen Onur Tuna yaşadığı acıyı ilk kez anlattı Adliyeye destek için gelen Onur Tuna yaşadığı acıyı ilk kez anlattı
ABD borsalarında ilginç tablo Beklenen olmadı ABD borsalarında ilginç tablo! Beklenen olmadı
Trump’tan “güzel saçları“ için ilginç karar Trump'tan "güzel saçları" için ilginç karar

12:24 İstanbul İkitelli’de kimya deposunda yangın Patlama sesleri duyuluyor İstanbul İkitelli'de kimya deposunda yangın! Patlama sesleri duyuluyor
11:06 Vergi savaşı kızışıyor Çin’den çok sert bir hamle daha Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
10:31 İmamoğlu Silivri’de hakim karşısına çıktı İşte ilk savunması İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması
10:28 Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket Fark 6 puan oldu Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu
09:26 Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı Uzaktan izlediği anlar yürek burktu Özel çocuk oyun alanına alınmadı, öğretmeni çıldırdı! Uzaktan izlediği anlar yürek burktu
17:54 24 gün sonra yeni liste Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun 24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun
17:54 TFF’den Güney Güvenç’e ödül TFF'den Güney Güvenç'e ödül
17:35 Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti
17:24 Galatasaray’da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı Galatasaray'da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı
17:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen DEM Parti’den yazılı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama
17:20 “Küfür“ kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı "Küfür" kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı
17:14 Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 13:06:23. #7.13#
SON DAKİKA: Havza'da Emniyet Personeline Başarı Belgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement