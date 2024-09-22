Havza\'da Feci Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Samsun'un Havza ilçesindeki kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Havza- Vezirköprü kara yolu Güvenbeli mevkisinde, Vezirköprü istikametine gitmekte olan Alpay Ş. idaresindeki 42 JG 139 plakalı araç ile karşı yönden gelmekte olan Hüseyin B. idaresindeki 55 H 228 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Sevilay, Emine ve Yeter B. ile araçta bulunan Enes S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 51 yaşındaki Sevilay B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğince sıkıştıkları yerden çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sürücü Alpay Ş'nin yaralı halde kaza yerinden kaçtığı öğrenildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin B'nin, müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Ekipler, kısa süreli çalışma sonrası yaralı Alpay Ş'yi yakalayarak Havza Devlet Hastanesi'ne getirdi. Sürücünün, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi.