Havza'da Fidan Pazarı Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Havza'da Fidan Pazarı Yoğun İlgi Görüyor

Havza\'da Fidan Pazarı Yoğun İlgi Görüyor

Havza ilçesinde meyve, ağaç ve peyzaj bitkilerinin fidanları, fidan pazarında satılıyor. İlçede fidan pazarı son iki haftadır Pazaryeri yanında salı günleri kuruluyor. Vatandaşlar bağ ve bahçelerine dikmek üzere özellikle meyve fidanlarına rağbet gösteriyor. Pazarda meyve fidanları 75 ila 150 lira arasında, çam ve diğer ağaç fidanları 100 ila 300 lira arasında peyzaj bitkileri ise 50 ila 350 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Fidan satışı yapan Enes Ünlü, bağ ve bahçelerde bakım ve dikim zamanının geldiğini belirterek, 'İki haftadır bizler de pazarlarda yerimizi almaya başladık. Yaklaşık 5 ay kadar daha fidan satışı devam eder. Çeşitli meyve, ağaç ve peyzaj bitkilerinin satışını yapmaktayız. Bağ ve bahçe sahiplerinin toprak iyice uyanmadan fidanları dikmeye başlamaları gerek.' dedi.

13.02.2024 15:19
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Havza ilçesinde meyve, ağaç ve peyzaj bitkilerinin fidanları, fidan pazarında satılıyor,

İlçede fidan pazarı son iki haftadır Pazaryeri yanında salı günleri kuruluyor.

Vatandaşlar bağ ve bahçelerine dikmek üzere özellikle meyve fidanlarına rağbet gösteriyor.

Pazarda meyve fidanları 75 ila 150 lira arasında, çam ve diğer ağaç fidanları 100 ila 300 lira arasında peyzaj bitkileri ise 50 ila 350 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Fidan satışı yapan Enes Ünlü, bağ ve bahçelerde bakım ve dikim zamanının geldiğini belirterek, "İki haftadır bizler de pazarlarda yerimizi almaya başladık. Yaklaşık 5 ay kadar daha fidan satışı devam eder. Çeşitli meyve, ağaç ve peyzaj bitkilerinin satışını yapmaktayız. Bağ ve bahçe sahiplerinin toprak iyice uyanmadan fidanları dikmeye başlamaları gerek." dedi.

Kaynak: AA

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