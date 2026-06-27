Havza'da Futbol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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Havza'da Futbol Turnuvası Sona Erdi

Havza\'da Futbol Turnuvası Sona Erdi
27.06.2026 10:01
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Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen futbol turnuvasında İlçe Emniyet Müdürlüğü birinci oldu.

Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi.

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen turnuva, 4 grupta 13 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Öğrenci Yurdu halı sahasında oynanan turnuvanın finalinde Havza Kaymakamlığı'nı 12-4 yenen İlçe Emniyet Müdürlüğü birinciliği elde etti.

Turnuvanın üçüncüsü ise rakibi sahaya çıkmayınca hükmen galip sayılan Havza İlçe Jandarma oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupaları Gençlik Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve diğer katılımcılar tarafından verildi.

Uzun, "Turnuvada amacımız, kurumlarımız arasındaki diyalogu geliştirmek ve çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmaktı. Turnuvamıza katılarak centilmence mücadele eden herkesi tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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