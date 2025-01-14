Havza\'da Hatalı Şerit Değiştiren TIR Sürücüsüne 1506 Lira Ceza

Güncel

SAMSUN'un Havza ilçesinde hatalı şerit değiştirip, yolcu otobüsünü sıkıştıran TIR'ın sürücüsüne 1506 lira para cezası verildi. O anlar başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Havza ilçesi Toptepe mevkisinde TIR sürücüsünün şerit değiştirmenin yasak olduğu yerde kural ihlali yapıp, yolcu otobüsünü sıkıştırdığı görüntünün sosyal medyada yayılması sonrası çalışma başlattı. TIR'ın sürücüsünün tespit edilmesi üzerine Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nca 'Tehlikeli şerit değiştirmek' suçundan 1506 lira idari para cezası uyguladı. Sürücünün kural ihlali yaptığı anlar başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.