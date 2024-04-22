Havza'da Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Eğitimi Alan Ustalara Belge Verildi - Son Dakika
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Havza'da Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Eğitimi Alan Ustalara Belge Verildi

Havza\'da Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Eğitimi Alan Ustalara Belge Verildi

Havza'da düzenlenen 'Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Temel Eğitimi' programına katılan iki sanayi ustası Muhammed Bıyık ve İsmail Taşabat, belge almaya hak kazandı. Belge töreninde konuşan Havza Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, hibrit ve elektrikli araçların sayısının artmasıyla birlikte ustaların kendilerini geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı.

22.04.2024 16:09
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Havza'da iki sanayi ustası ülke genelinde olduğu gibi bölgede de sayıları her geçen gün artan hibrit ve elektrikli araçlar tamiri ve bakımı konusunda düzenlenen "Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Temel Eğitimi" programına katılarak belge almaya hak kazandı.

Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle Samsun'da düzenlenen bir günlük "Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Temel Eğitimi" programına katılarak belge almaya hak kazanan sanayi ustaları Muhammed Bıyık ve İsmail Taşabat'a belgeleri Havza Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin tarafından verildi.

Belgesini alan Muhammed Bıyık hibrit ve elektrikli araçlarının sayısının her gün arttığını ifade ederek, "Teknolojinin getirdiği yeniliklerle beraber, biz ustalar ve kalfalarda kendimizi geliştiriyoruz. Ben de Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Temel Eğitimini tamamlayarak, belge almaya hak kazandım." dedi.

Havza Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin teknolojinin ve Türkiye'nin hızlı bir şekilde geliştiğini ifade ederek, "Ustalarımızın kendilerini yeni teknolojilere karşı geliştirmeleri ve daha donanımlı olması gerekiyor. Ülkemizin geliştirdiği yerli ve milli otomobil Togg'umuz ile birlikte birçok marka artık hibrit ve elektrikli araç üretiyor. Bu araçların sayıları her geçen gün artıyor. Bu araçlarının bakım ve tamirleri de ciddi hassasiyet ve yeterlilik istemekte. Bu amaçla federasyonumuz tarafından eğitim seminerleri başladı. Ustalarımızın bu gelişime açık olmaları önemli. Bu konunda ileri görüşlülük göstererek bu eğitime katılan iki ustamızı tebrik ediyorum. Sertifikaları hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Havza, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Eğitimi Alan Ustalara Belge Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havza'da Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi Eğitimi Alan Ustalara Belge Verildi - Son Dakika
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