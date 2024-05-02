Havza\'da İlkokullarda Fiziksel Etkinlik Yarışmaları Düzenlendi

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Samsun'un Havza ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında İlkokullarda Fiziksel Etkinlik (İFET) yarışmaları kapsamında müsabakalar gerçekleştirildi.

İFET kapsamında 25 Mayıs Spor Salonu'nda 1. sınıflar için el değdirerek bayrak koşusu, 2. sınıflar için dairesel bayrak koşusu, 3. sınıflar için çift ayak atlama, 4. sınıflar için de fasulye torbası atma oyunları düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, etkinliğin öğrencilerin fiziksel aktivitelerini artırmaya yönelik olduğu belirtti.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise oyunlarla öğrencilerin fiziksel performans, iş birliği, öz güven ve akademik başarılarına katkı sağlamasının amaçlandığını dile getirdi.