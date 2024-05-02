Havza'da İlkokullarda Fiziksel Etkinlik Yarışmaları Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Havza'da İlkokullarda Fiziksel Etkinlik Yarışmaları Düzenlendi

Havza\'da İlkokullarda Fiziksel Etkinlik Yarışmaları Düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında İlkokullarda Fiziksel Etkinlik (İFET) yarışmaları düzenlendi. İFET kapsamında yapılan müsabakalarda, 1. sınıflar için el değdirerek bayrak koşusu, 2. sınıflar için dairesel bayrak koşusu, 3. sınıflar için çift ayak atlama, 4. sınıflar için de fasulye torbası atma oyunları düzenlendi. Etkinliğin amacı, öğrencilerin fiziksel aktivitelerini artırmak ve fiziksel performans, iş birliği, öz güven ve akademik başarılarına katkı sağlamaktır.

02.05.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında İlkokullarda Fiziksel Etkinlik (İFET) yarışmaları kapsamında müsabakalar gerçekleştirildi.

İFET kapsamında 25 Mayıs Spor Salonu'nda 1. sınıflar için el değdirerek bayrak koşusu, 2. sınıflar için dairesel bayrak koşusu, 3. sınıflar için çift ayak atlama, 4. sınıflar için de fasulye torbası atma oyunları düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, etkinliğin öğrencilerin fiziksel aktivitelerini artırmaya yönelik olduğu belirtti.

Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise oyunlarla öğrencilerin fiziksel performans, iş birliği, öz güven ve akademik başarılarına katkı sağlamasının amaçlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik, Samsun, Havza, Spor, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da İlkokullarda Fiziksel Etkinlik Yarışmaları Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
13:00 CHP’li Tanal: Köy camisine 65 bin TL’lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor CHP'li Tanal: Köy camisine 65 bin TL'lik fatura borcu çıkarıldı, imam halktan tek tek para topluyor
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:27 İstanbul’da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonunda 565 Egzotik Hayvan Ele Geçirildi
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:14:50. #1.11#
SON DAKİKA: Havza'da İlkokullarda Fiziksel Etkinlik Yarışmaları Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement