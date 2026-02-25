Havza\'da Kaza: Anne ve Oğlu Yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde bariyere çarpan cipte bulunan anne ile oğlu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zeynep Uğurlu P. (28) idaresindeki 06 DA 3055 plakalı cip, Ankara-Samsun kara yolu İnönü Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsü ile araçta bulunan 5 yaşındaki oğlu Ertuğrul Habib P. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Ankara-Samsun kara yolunda trafik, Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlandı.
