Havza'da Kurban Bayramı'nda kıyma mesaisi sürüyor - Son Dakika
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Havza'da Kurban Bayramı'nda kıyma mesaisi sürüyor

Havza ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününden itibaren kasap ve şarküterilerde kıyma çektirme işlemi yoğun bir şekilde devam ediyor. İşlerini bitiren vatandaşlar, kurban etinin bir bölümünü kıyma çektirmek için kasapların yolunu tutuyor. Kıymanın kilogramı 5 ila 10 lira arasında değişiyor ve kasaplar yoğunluk yaşıyor. Şarküteri dükkanı işleten İbrahim Çil, kıyma çektirmek isteyen vatandaşların sıra beklediğini ve etin en az 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bayram süresince yaklaşık 6-7 ton kıyma çekildiği ifade edildi.

17.06.2024 15:03
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Havza ilçesinde kasap ve şarküterilerde Kurban Bayramı'nın ilk günü başlayan kıyma mesaisi sürüyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından işlerini bitirenler, kurban etinin bir bölümünü kıyma çektirmek için kasapların yolunu tuttu.

İlk gün başlayan kıyma mesaisi bayramın ikinci gününde de devam etti.

Kıymanın kilogramını 5 ila 10 liradan çekildiği kasap ve şarküterilerde yoğunluk yaşandı.

Şarküteri dükkanı işleten İbrahim Çil, her yıl olduğu gibi bu sene de kasapların kıyma çektirmek isteyen vatandaşlarla dolduğunu belirterek, "Vatandaşların kıyma çektirmek için getirdiği et poşetleri sırada bekliyor. Kıyma çekilecek etin en az 24 saat dinlenmesi gerekiyor. O zaman kıyma daha güzel oluyor." dedi.

Bayram süresinde yaklaşık 6-7 ton kıyma çektiklerini anlatan Çin, "Bu sene havalar çok sıcak gidiyor, o yüzden ilk günden kıyma çekmeye başladık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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