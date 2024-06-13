Havza'da Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında hareketlilik başladı - Son Dakika
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Havza'da Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında hareketlilik başladı

Havza Canlı Hayvan Pazarı'nda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatları belirlendi. Büyükbaş kurbanlıklar 70 bin ila 170 bin lira arasında alıcı bulurken, küçükbaş kurbanlıklar ise 8 bin lira ile 16 bin lira arasında satılıyor. Fiyatların piyasa şartlarının altında olduğunu belirten besiciler, Kurban Bayramı'na yaklaşılmasıyla fiyatların artmasını beklediklerini ifade etti. Havza Kurban Komisyonu ise vatandaşlara yardımcı olmak için Canlı Hayvan Pazarı'nda görev yapıyor.

13.06.2024 10:53
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Havza'da, yaklaşan Kurban Bayramı ile canlı hayvan pazarında hareketlilik başladı.

Havza Canlı Payvan Pazarı'nda büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 70 bin ila 170 bin lira arasında değişirken, küçükbaş kurbanlıklar ise 8 bin lira ile 16 bin lira arasında alıcı buluyor.

Büyükbaş hayvan besicisi Şentürk Öyküoğlu, fiyatların piyasa şartlarının altında olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı'nın iyice yaklaşması ile fiyatların artmasını bekliyoruz. Fiyatlarımız şu an piyasa şartlarına göre düşük, malımızın tam karşılığı değil. Geçen yıla göre kurban fiyatları arttı fakat piyasa düşük." dedi.

Küçükbaş hayvan besicisi Mustafa Yılmaz ise az da olsa kar elde ettiklerini anlattı.

Havza Kurban Komisyonu kararı doğrultusunda Canlı Hayvan Pazarı'nda Havza Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü personeli vatandaşlara yardımcı olmak için görev yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında hareketlilik başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havza'da Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında hareketlilik başladı - Son Dakika
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