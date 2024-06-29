Havza'da Lisanslı Tarımsal Ürünler Deposu ve Güneş Enerji Santrali Açıldı - Son Dakika
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Havza'da Lisanslı Tarımsal Ürünler Deposu ve Güneş Enerji Santrali Açıldı

Samsun'un Havza ilçesinde kurulan lisanslı tarımsal ürünleri deposu ile Amasya'nın Merzifon ilçesindeki güneş enerji santralinin (GES) açılışı için tören düzenlendi. Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, depoculuğun ülke ekonomisine ve çiftçilere önemli hizmetler sağladığını belirtti. Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise yapılan yatırımların ilçenin geleceği için önemli olduğunu vurguladı. Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ise İkiz ailesini tebrik ederek tarımsal alanda yapılan yatırımların önemine dikkat çekti. Tesislerin açılışı gerçekleştirildi ve törene çeşitli davetliler katıldı.

29.06.2024 13:13
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Samsun'un Havza ilçesinde kurulan lisanslı tarımsal ürünleri deposu ile Amasya'nın Merzifon ilçesindeki güneş enerji santralinin (GES) açılışı için tören düzenlendi.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza- Bafra kara yolundaki lisanslı depo ile Merzifon Aksungur mevkisinde kurularak devreye alınan GES için düzenlenen törendeki konuşmasında, depoculuğun hem ülke ekonomisine hem de çiftçilere önemli hizmet verdiğini söyledi.

Çiftçilere katkı sağlayacak lisanslı depoculuk ve ülkenin enerji ihtiyacını giderilmesine katkı sunacak GES'in hayırlı olmasını dileyen Ayvat, "Özellikle lisanslı depoculuk uygulaması çiftçilerimize önemli avantajlar sağlamakta. Bu yatırım sadece yatırımcıya değil, çiftçilerimize de kazandıracak." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise büyük gurur yaşadığını dile getirerek, "İlçemize ve bölgemize yapılan yatırımlar gösteriyor ki Havza, geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor. Mensubu olarak her zaman gurur duyduğum İkiz ailesinin yaptığı yatırımlar bölgemize değer kattı. Rabb'im ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz için çalışan herkesin yolunu açık etsin." diye konuştu.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ise yatırımları gerçekleştiren İkiz ailesini tebrik etti.

Yaptıkları yatırımlarla ilçenin lokomotifi olan, Havza'da kazandığını Havza'ya yatıran İkiz ailesinin GES ve lisanslı depo ile önemli yatırımları hayata geçirdiğini belirten Acar, "Tarımsal alanda ülkemize ve bölgemize değer katacak yatırımlarıyla bizleri bir araya topladılar. Pandemi dönemi, gıda arzının önemini bizlere çok net şekilde gösterdi. Ailemize yapmış oldukları yatırımlar için teşekkür ederim." dedi.

Altınbaşak LİDAŞ ve Altıbaşak GES AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dursun İkiz ise tesisler ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Altınbaşak LİDAŞ 100.Yıl Tesislerimiz, 13 bin metrekare alanda 3 bin 400 tonluk 12 silo ile toplam 40 bin ton kapasiteli olacak. Altıbaşak GES ise 99 bin 500 metrekare alanda, 2,8 megavat gücünde, 6 bin 166 güneş paneli ile yıllık 5 milyon 400 bin kilovat elektrik üretimi kapasitesine sahip. Bölgemize ve ülkemize katma değer kazandırmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet'imizin 100 yıllık ihtişamını yansıtma adına lisanslı depoculuk işletmemizin ismini Altınbaşak 100. Yıl Tesisleri olarak belirledik. Devreye aldığımız Altınbaşak GES ile gelecek nesillere daha temiz ve daha güze bir dünya bırakmak adına çalışmanın gururunu yaşamaktayız. Toplam 7 milyon dolar tutarındaki yatırımlarımız ile ülkemize ve bölgemize hizmet etmenin gururunu da yaşamaktayız."

Konuşmaların ardından tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Törene Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, TMO Samsun Başmüdürü Derya Şahinler, Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Lisanslı Tarımsal Ürünler Deposu ve Güneş Enerji Santrali Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havza'da Lisanslı Tarımsal Ürünler Deposu ve Güneş Enerji Santrali Açıldı - Son Dakika
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