Samsun Havza'da okul öncesi öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun Havza'da okul öncesi öğrencilere trafik eğitimi verildi

Samsun Havza\'da okul öncesi öğrencilere trafik eğitimi verildi

Samsun'un Havza ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu spor salonunda İl Jandarma Komutanlığı ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, Havza Anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitime katılan yetkililer, öğrencilerle trafik kuralları hakkında sohbet etti ve eğlenceli anlar yaşandı. Trafik eğitiminin önemi vurgulandı ve eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

03.05.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında okul öncesi öğrencilerine trafik ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu spor salonunda İl Jandarma Komutanlığı ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, mobil eğitim pistinde Havza Anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

Eğitime katılan Kaymakam Mustafa Ayvat, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, öğrencilerle trafik kuralları hakkında sohbet etti.

Eğitimde eğlenceli anlar geçiren öğrenciler, akülü arabaları sürerken yaya geçitlerinde yaya rolü üstlenen jandarma personeline yol verdi.

Ayvat, trafik eğitiminin önemine işaret ederek, "Çocuklarımıza trafik kurallarını ve trafikte saygıyı bu yaşlarda aşılamamız, geleceğin sürücülerinin daha duyarlı olmaları adına önemli. Trafik eğitiminin bu yaşlarda başlaması çok elzem bir durumdur." dedi.

Parlak ise eğitim faaliyetlerinin eğitim dönemi boyunca sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Trafik Haftası, Jandarma, trafik, Samsun, Havza, Etkinlik, Trafik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Havza'da okul öncesi öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
10:40 Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 12:09:27. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Havza'da okul öncesi öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement