Havza'da Özel Öğrencilerden 23 Nisan Kutlaması

Samsun'un Havza ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören özel öğrenciler tarafından kutlama programı düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen programda özel öğrenciler tarafından şiirler okunda ve skeçler sahnelenerek halk oyunları gösterisi sunuldu.

Programın son kısmında ise okul öğrencileri öğretmenleriyle sandalye kapmaca, su taşıma, yumurta taşıma halat çekme ve balon patlatma gibi eğlenceli oyunlar oynandı.

Programa, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve öğrenci velileri ile davetliler katıldı.