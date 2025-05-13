Havza'da Özel Öğrencilerden Engelliler Haftası Sergisi - Son Dakika
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Havza'da Özel Öğrencilerden Engelliler Haftası Sergisi

Samsun'un Havza ilçesinde özel öğrenciler Engelliler Haftası kapsamında sergi açtı.

13.05.2025 16:24
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Samsun'un Havza ilçesinde, özel öğrenciler tarafından Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören özel öğrenciler tarafından Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında yıl boyu yaptıkları çalışmaların yer aldığı sergi düzenlendi.

Okul binasında düzenlenen serginin açılışına Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa ve Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ katıldı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat herkesin bir engelli adayı olduğunu belirterek, "Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu engelli çocuklarımızı hayata hazırlama noktasında çok güzel işler yapıyorlar. Başta burada görev yapan tüm öğretmenlerimize engellilerimiz adına teşekkür ederim. İnanın önündeki en büyük engel kendisidir. Bu engeli aşan birçok engellimiz gerek spor gerek ise hayatın farklı alanlarında yaşamlarını en iyi şekilde sürdürmekte. Bizler her zaman engelli bireylerimizin yanındayız." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise Havza Belediyesi olarak engelsiz bir Havza için çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Ayvat ve beraberindekiler özel öğrenciler ile birlikte duvara el baskı, kumaş tahta baskı yaptılar.

Kaymakam Ayvat ve beraberindekiler daha sonra ise özel öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi gezdiler.

Sergi açılışı sonrası Kaymakam Ayvat ve Başkan İkiz özel öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ederek öğretmenlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza'da Özel Öğrencilerden Engelliler Haftası Sergisi - Son Dakika

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