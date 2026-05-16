Havza'da Sel Felaketi: Zarar Gideriliyor

16.05.2026 15:56
Havza'daki selde 70 konut, 385 iş yeri hasar gördü. Devlet yardımlarıyla normalleşme süreci başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, selin yaşandığı Havza'ya ilişkin, "70 konut, 385 iş yerinin şimdiye kadar yaptığımız tespitlerde hasar aldığı görülüyor. 10 bin dekarlık tarım arazisi, 824 arı kovanı ve 5 büyükbaş hayvanın da kayıp olduğu yapılan tespitlerimizde bulunuyor." dedi.

Muş, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleriyle 12 Mayıs'ta sel meydana gelen Havza ilçesinde inceleme gerçekleştirdi, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Muş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Havza'nın büyük bir hadise atlattığını söyledi.

Can kaybı bulunmamasının en büyük tesellileri olduğunu dile getiren Muş, "70 konut, 385 iş yerinin şimdiye kadar yaptığımız tespitlerde hasar aldığı görülüyor. 10 bin dekarlık tarım arazisi, 824 arı kovanı ve 5 büyükbaş hayvanın da kayıp olduğu yapılan tespitlerimizde bulunuyor. Sel felaketinin başından bugüne kadar 1200 personel, 370 iş makinesi bölgede görev üstlendi. İlk andan itibaren Valimizin koordinasyonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD yetkilileri, gönüllüler büyük özveriyle hadiseyi daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Şu anda temizlik faaliyetleri yürümektedir." ifadelerini kullandı.

Kısa bir süre içinde Samsun Büyükşehir Belediyesi ve AFAD gönüllülerinin temizlik işlemlerini bitireceklerine işaret eden Muş, şöyle devam etti:

"Taşkına sebep olan Hacı Osman Deresi'nin kapalı kısımları açılıyor ve ıslahı ivedilikle yapılacak. Çok hızlı şekilde bayram sonrasında ihale edilip imalata başlanacak. Yine belediyenin alt katında bulunan esnaf odaları oradan taşınacak. Muhtarlar Derneği de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni yerine taşınacak. İlçe genelinde iki bina hariç elektrikle alakalı herhangi bir sorun gözükmüyor. İlçenin tamamına elektrik verilmektedir. Su, ilçenin tamamına verilmektedir. Herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Genel sağlığı ilgilendirecek, tehlikeye sokacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Sağlık Müdürlüğümüz gerekli çalışmayı, ilaçlamayı yapmıştır. Vatandaşlarımız rahat olabilir."

Zarar gören esnafa kredi erteleme ve kullanma imkanı

Muş, sadece 28 aboneye doğal gaz verilemediğini vurgulayarak, "Bunun dışında ilçenin tamamına doğal gaz verilmekte. Dolayısıyla hayatı aksatacak herhangi bir durum söz konusu değil. Yine mobil hatlarda herhangi bir kesinti söz konusu değil. Sadece 23 abonenin sabit hattında problem var. O da ivedilikle ilgili birimler tarafından giderilmeye çalışılıyor. Burada zarar gören 385 esnafın, iş yerinin Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB???????) ile Halkbank tarafından kullandırılan esnaf kredileri 1 yıl faizsiz ertelenecek. Yine zarar gören 385 esnaf içinden esnaf kredisi kullanmayan, TESKOMB veya Halkbank'tan esnaf kredisi kullanmayanlara da 1 yıl ödemesiz kredi kullanma imkanı sunulacak. Diğer bankalarda ticari kredisi bulunan 385 esnafa ticari kredilerinin de Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar ile yapılan görüşme sonucunda uygun şartlarda 1 yıl erteleme imkanı sunacak." diye konuştu.

Zarar gören iş yeri ve konutlarla ilgili çalışmanın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüleceğini belirten Muş, "Elektrik giderleri de yıl sonuna kadar YEDAŞ dağıtım şirketi tarafından karşılanacak. İlan ve reklam giderleri ilçe ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yıl sonuna kadar ertelenecek. Aynı şekilde bugün aldığımız kararlar neticesinde ilk olarak acil yardım ödeneği olarak gönderilen 50 milyon lirayı Valiliğimiz kullanmaya başladı. Şimdi bir zarar tespit komisyonu oluşturuluyor. 7 kişiden oluşacak. Komisyonda Havza ilçesinin temsilcileri olacak. Bunların yapacağı tespitler neticesinde 385 esnafın ve evlerin ortaya çıkacak hasarları, zararları devletin imkanları çerçevesinde en üst seviyede karşılanacak. Yine zarar gören esnafın müracaatı halinde vergi ve SGK borçları 3 ay ertelenecek. Hem beyanları hem ödemeleri ertelenmiş olacak." açıklamasında bulundu.

"Devletin bütün imkanları buraya sunulmuş vaziyette"

Güzel bir koordinasyon çalışması ile ortaya çıkan taşkın ve zararların çok fazla büyümeden kontrol altına alındığını anlatan Muş, şunları kaydetti:

"İlçe genelinde hayat normale dönmüş durumda. Zarar gören esnafımız müsterih olsun, devletimiz onları yalnız bırakmayacak, onların yanında olacağız. Tespit komisyonunun yaptığı tespitlerden sonra gereken devletimiz tarafından yapılacaktır. Ben ilçe sakinlerimizden bir tek şey rica ediyorum. Doğru olmayan beyanatlara lütfen ehemmiyet ve prim vermesinler. Doğru bilgi hem Valilik kanalından hem de ilgili diğer birimler tarafından kamuoyuna açıklanacaktır. Devletin bütün imkanları buraya sunulmuş vaziyette. Gereken ne ise yapılacaktır. Hiçbir eksiklik ilçemize hissettirilmeyecektir. Bizim dayanışmaya, birbirimize kenetlenmeye, yaşadığımız sel baskınını atlatmaya ihtiyacımız var. Onun haricinde vatandaşımızın kanaatlerini farklı yönlere sevk edecek şekilde doğru olmayan bilgilerle vatandaşımızın zihnini kimse bulandırmasın."

Kaynak: AA

