Havza\'da Sel Mağdurlarına Sıcak Yemek

Samsun'un Havza ilçesinde sel mağdurları ile sahada çalışanlara sıcak yemek ulaştırılıyor.

Havza'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) Kurumu, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ve Havza Belediyesi iş birliğinde sel mağdurları ile ilçe genelinde sahada temizlik ve altyapı çalışmalarını sürdüren çalışanlara sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Havza Belediyesi ekipleri, sel mağdurlarının evlerine, iş yerlerinde temizlik yapan esnaf ve sahadaki personele yemek dağıtımı gerçekleştirdi.