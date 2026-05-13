Havza'da Sel Nedeniyle Okullara Ara

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen taşkın ve selden etkilenen 3 okulda eğitime bir gün ara verildi.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde taşkın ve sel oluştu.

Selden etkilenen, hasar alan ve temizlik çalışması yapılması gereken 25 Mayıs İlkokulu, Çayırözü İlkokulu ve Merkez İlkokulunda eğitime 13 Mayıs Çarşamba günü bir gün ara verileceği bildirildi.