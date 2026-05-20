Havza'da Sel Zarar Tespiti Tamamlandı
Havza'da Sel Zarar Tespiti Tamamlandı

20.05.2026 13:54
Samsun'un Havza ilçesinde sel sonrası zarar tespit çalışmaları tamamlandı, 377 iş yeri etkilendi.

Selden etkilenen Samsun'un Havza ilçesinde zarar tespit çalışmaları tamamlandı.

İlçe merkezinden geçen Hacıosman Deresi'nin 12 Mayıs'ta taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı, araçlar sürüklendi.

Selin ardından Defterdarlık başkanlığında kurulan zarar tespit komisyonu, çalışmalarını tamamladı.

Havza Kaymakam Mustafa Ayvat, AA muhabirine, selin ardından hızlıca cadde ve sokakları temizlediklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün organizasyonlarıyla balçıkla kaplı olan iş yerleri ve evlere girerek hasar tespit çalışmalarına başladıklarını belirten Ayvat, "Mesken ve iş yerleri incelendi. Daha sonra birinci etap zarar tespit komisyonumuz çalışmalarına başladı. 377 işyerimiz zarar gördü. Defterdarlığımızın öncülüğünde zarar tespit komisyonu çalışmalarını tamamladı." dedi.

Ayvat, Defterdarlık başkanlığında Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Vergi Dairesi ve muhtarların da arasında bulunduğu 10 kişilik bir "zarar tespit komisyonu" daha kurduklarını anlattı.

Bu komisyonun da çalışmalarını sonlandırdığını dile getiren Ayvat, "(Kurban Bayramı) Bayrama kadar esnafımıza bütün ödememiz gereken afet ödemelerini tamamlamak istiyoruz. Bakanlığımıza intikal ettirmek üzereyiz. O noktada komisyonun belirlediği rakamın tamamına yakını ödenmeye çalışılacak." diye konuştu.

Temizlik çalışmalarıyla uğraşırken aynı zamanda Hacı Osman Deresi'nin üzerindeki 925 metrelik kapalı alanda yıkım çalışması yaptıklarını aktaran Ayvat, henüz girilmeyen binaların dar alanlarında da çalışmalara başladıklarını vurguladı.

"Bakanlıkların çeşitli harcama kalemlerinden ödemeleri peyderpey yapıyoruz"

Selin 8. gününde de çalışmaların sürdüğüne işaret eden Ayvat, şöyle devam etti:

"Bütün iş yerlerindeki hasarları tespit ettik. Evlerdeki hasarları tespit ettik. Bakanlıkların çeşitli harcama kalemlerinden ödemeleri peyderpey yapıyoruz. Hiçbir gecikme yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği ödeme rakamlarını ödüyoruz. Yine zarar tespit komisyonunun çalışmaları kapsamında yapılması gereken ödemeleri ödüyoruz. Hiçbir gecikme yok. Afet esnasında çalışan yevmiyeli işçilerimiz var. Onların ödemelerine bugün başladık. Amacımız bayrama herkesin hakkını teslim etmek ve çok kısa bir zaman diliminde Havza'da bu enkazı ortadan kaldırmak Bayrama vatandaşlarımızı bayram günü kutlaması gibi hazır hale Havza'yı getirmek için tüm çabamızı sarf ediyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

