Havza'da TIR Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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Havza'da TIR Devrildi: Sürücü Yaralı

Havza\'da TIR Devrildi: Sürücü Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü Mehmet Mert Tekeli yaralandı. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak hastaneye kaldırdı.

10.12.2024 23:48  Güncelleme: 23:49
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SAMSUN'un Havza ilçesinde kontrolden çakarak şarampole devrilip yan yatan TIR'ın sürücü Mehmet Mert Tekeli yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Havza ilçesi Samsun- Ankara kara yolu Bekdiğin mevkisinde meydana geldi. Mehmet Mert Tekeli idaresindeki 33 AZG 465 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp, şarampole devrildi. Sürücü Mert yan yatan TIR'da sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TIR'da sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan Tekeli, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Havza'da TIR Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika

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