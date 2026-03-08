Havza\'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Mert Semiz (20) idaresindeki 55 AUF 282 plakalı otomobil, Ankara-Samsun Karayolu Üniversite Mahallesi mevkisinde Şehit Mahmut Top Üst Geçidi'nin ayağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü Semiz, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Semiz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.