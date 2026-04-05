Havza'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

05.04.2026 13:47
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda 165 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Havza ilçesinde durdurulan 2 araçta, narkotik dedektör köpeği "Şila" ile arama yapıldı.

Aramalarda araçların bagaj bölümünde koliler içerisine gizlenmiş 165 bin uyuşturucu hap ile 423 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, F.E. (30), R.A. (22), A.Z.F.A. (24) ile M.Ç. (26) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
