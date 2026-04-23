Havza'da Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Samsun'un Havza ilçesinde Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Voleybol Halk Turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ve 12 takımın mücadele ettiği turnuvanın finalinde, 25 Mayıs Spor Salonu'nda Ekmek Spor ve Ilıca Pazarı Traktör takımları karşılaştı.

Maçı, Ekmek Spor, 3-1 kazanarak birinci oldu. Turnuvada üçüncülüğü Milli Eğitim, dördüncülüğü ise Akdağ takımları elde etti. Turnuvanın en centilmen takımı ise Havza Emniyet takımı seçildi.

Final maçı sonrası dereceye giren takımları kupa ve madalyaları Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, takım sponsoru iş insanları Veli kurt ile Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük tarafından verildi.

Ayvat, "Turnuvamıza katılan tüm takımlarımızı ve oyuncuları teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla düzenlediğimiz turnuvamıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.