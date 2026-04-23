Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza'da Voleybol Turnuvası Sona Erdi

23.04.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza'daki voleybol turnuvasında Ekmek Spor birinci, Ilıca Pazarı Traktör ikinci oldu.

Samsun'un Havza ilçesinde Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Voleybol Halk Turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ve 12 takımın mücadele ettiği turnuvanın finalinde, 25 Mayıs Spor Salonu'nda Ekmek Spor ve Ilıca Pazarı Traktör takımları karşılaştı.

Maçı, Ekmek Spor, 3-1 kazanarak birinci oldu. Turnuvada üçüncülüğü Milli Eğitim, dördüncülüğü ise Akdağ takımları elde etti. Turnuvanın en centilmen takımı ise Havza Emniyet takımı seçildi.

Final maçı sonrası dereceye giren takımları kupa ve madalyaları Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza Emniyet Müdürü Kenan Bıyık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, takım sponsoru iş insanları Veli kurt ile Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük tarafından verildi.

Ayvat, "Turnuvamıza katılan tüm takımlarımızı ve oyuncuları teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla düzenlediğimiz turnuvamıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 10:41:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.