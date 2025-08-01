Havza'da Yeni Kur'an Kursu ve Müftülük Binası Projesi Onaylandı - Son Dakika
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Havza'da Yeni Kur'an Kursu ve Müftülük Binası Projesi Onaylandı

Havza\'da Yeni Kur\'an Kursu ve Müftülük Binası Projesi Onaylandı
01.08.2025 14:58
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Havza Müftüsü Alıcı, yeni yatılı Kur'an kursu ve Müftülük Sitesi projelerinin onaylandığını açıkladı.

Havza Müftüsü Cemil Alıcı, Havza Müftülük Sitesi ve yatılı Kur'an kursu projelerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından onaylandığını bildirdi.

Yeni Mahalle'de bulunan eski Havza Devlet Hastanesi arazisinde inşa edilecek yatılı Kur'an kursu ile Müftülük Sitesi'nin yapılacağı arazide incelemede bulunan Alıcı, AA muhabirine, her iki binanın projesinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından onaylandığını, zemin etütlerinin tamamlanmasının ardından temel kazı ve inşaat çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Toplam 6 bin 348 metrekare arsa üzerine inşa edilecek iki binanın 300'er metrekare inşat alanı olduğunu belirten Alıcı, "Bodrum kat dahil 5 katlı olacak her iki binamızın 1500'er metrekare kullanım alanı olacak. 1985 yılında yapılan Havza Merkez Yatılı Kur'an Kursu binamız ile 1994 yılında inşa edilerek halen kullandığımız İlçe Müftülük binamız, ihtiyaca cevap verememekteydi. İnşallah buraya yapılacak yeni deprem ve yangın yönetmeliklerine uygun binalarımız ile çocuklarımıza ve halkımıza daha güvenli hizmet sunma imkanı doğacak." dedi.

Müftülük Sitesi'nde idari birimler, aile irşat bürosu, 4-6 altı yaş Kur'an kursu ve lojman olacağını anlatan Alıcı, yatılı Kur'an kursunda ise oyun ve spor ile sosyal alanların bulunacağını kaydetti.

Alıcı, kısa süre sonra temeli atılacak inşaatların temel betonlarını Havzalı hayırsever iş insanı Mustafa Dursun'un karşıladığına dikkati çekerek, "Temel için gerekli demir için de Havza Kaymakamı Sayın Mustafa Ayvat şahsı adına ve Havza Müftülüğünde görevli personel katkı verdi. Bu süreçte bizlere yardımcı olan Havza Belediye Başkanımıza da teşekkür ederim. Tüm hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müftülük, Deprem, İnşaat, Havza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da Yeni Kur'an Kursu ve Müftülük Binası Projesi Onaylandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havza'da Yeni Kur'an Kursu ve Müftülük Binası Projesi Onaylandı - Son Dakika
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