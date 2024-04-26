Havza İlçe Jandarma Komutanlığı, Muhtarlara Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Havza İlçe Jandarma Komutanlığı, Muhtarlara Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı, Muhtarlara Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı, kırsal mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, muhtarlara hırsızlık olaylarının önlenmesi, dolandırıcılık, asayiş tedbirleri ve trafik kuralları gibi konularda bilgi aktarıldı.

26.04.2024 14:29
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Havza İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kırsal mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Havza Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesi konuşan İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeni muhtar seçilen ve muhtarlığa devam edenleri tebrik etti.

Özkan, muhtarların kolluk kuvvetlerine verdiği desteğinin önemini vurgulanarak, "Vatandaş ile jandarma personeli arasındaki iletişimi geliştirilerek daha hızlı ve etkili sonuçlar elde edilebilmemiz adına muhtarlarımızın bizlere destekleri çok önemli. 7 gün 24 saat halkımızın güvenliği için çalışan jandarma teşkilatımız, her zaman göreve hazır. 41 mahallemizde muhtarlarımız yenilendi. İnşallah hep birlikte halkımızın huzur ve güvenliği için çalışacağız." dedi.

Konuşmanın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik birimlerinde görevli personelce hırsızlık olaylarının önlenmesi, dolandırıcılık, düğünlerde silah atılmaması, asayiş tedbirleri, genel trafik kuralları, traktör kullanımı, kaçak avcılık, silah ve av tüfeği ruhsatları, göçmen ve mültecilerin kayıt altına alınmaları konularında bilgi aktarıldı.

Toplantıya Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Şahin ile 81 kırsal mahalle muhtarı katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza İlçe Jandarma Komutanlığı, Muhtarlara Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

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