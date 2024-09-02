Havza Kadın Girişimcileri Üretim ve Hijyen Denetiminden Geçti - Son Dakika
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Havza Kadın Girişimcileri Üretim ve Hijyen Denetiminden Geçti

Havza Kadın Girişimcileri Üretim ve Hijyen Denetiminden Geçti

Samsun'un Havza ilçesinde faaliyet gösteren İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, gıda mühendisleri tarafından yapılan hijyen ve üretim denetiminden geçti. Kooperatif Başkanı Şehri Dilek, kadın üreticilerin daha fazla pazar erişimi sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini ve Amesia Gıda ile protokol imzalayarak pazar alanlarını genişlettiklerini belirtti.

02.09.2024 20:46
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Samsun'un Havza ilçesinde faaliyet gösteren İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üretim ve hijyen denetiminden geçti.

Gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, kooperatife ait üretim yeri ile ürünlerin hijyeni ve üretim kaliteleri incelendi.

Kooperatif Başkanı Şehri Dilek, gazetecilere, kadın üreticilere daha fazla pazar ulaşması amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine bağlı Amesia Gıda ile üretim protokolü imzalandıklarını vurgulayan Dilek, "Atılan imzalar ile kadın üreticilerimizin ürünleri için daha geniş bir pazar ve pazarlama alanı oluştu. Yapılan denetimler ile ürünlerimizin hijyenik durumu ve kalitesi kendisini bir kez daha ispatladı."diye konuştu.

Kaynak: AA

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