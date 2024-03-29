Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, belediye başkan adaylarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, belediye başkan adaylarıyla bir araya geldi

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde belediye başkan adaylarıyla bir araya geldi. Toplantıda seçim güvenliği ve yasakları ele alındı. Ayvat, Havza'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, seçimi sorunsuz şekilde geçirmenin önemini vurguladı.

29.03.2024 13:39  Güncelleme: 13:42
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Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde belediye başkan adayları ile bir araya geldi.

Havza Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı ile seçim güvenliği ve yasakları ele alındı.

Ayvat, Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği seçim takvimin işlemeye devam ettiğini, bugüne kadar Havza'da herhangi olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Tüm adaylara başarılar dileyen Ayvat, "Adaylar ile bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmadı. Havza'da güzel bir seçim atmosferi hakim ve seçimi sorunsuz şekilde geçirmemiz gerekiyor. Kalan kısa sürede sakinliğimizi ve birbirimize saygımızı korumamız önemli. Bu bir seçim ve nihayetinde bir kazanan olacak. Lütfen sevincimizi abartmadan yaşayalım. Havza iyi şeyleri hak eden, köklü mirasıyla kadim bir şehirdir. 31 Mart akşamı Havza için hayırlısı ne ise onun olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, belediye başkan adaylarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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