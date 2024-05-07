Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Anaokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Anaokulu'nu ziyaret etti

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Anaokulu\'nu ziyaret etti

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Anaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaymakam Ayvat, okulun eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ise ilçe genelinde okul öncesi okullaşma oranının yüksek olduğunu belirtti ve okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaptı.

07.05.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Anaokulu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Ayvat, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ile birlikte Havza Anaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu, okulun eğitim-öğretim faaliyetleri ve öğrencilerin durumu hakkında Okul Müdürü Hasan Geyik'ten bilgi aldı.

Sınıfları tek tek dolaşan Kaymakam Ayvat öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti ve etkinliklerini takip etti.

İlçedeki okul öncesi eğitim hakkında bilgiler veren Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, ilçe genelinde okul öncesi okullaşma oranının çok yüksek olduğunu ifade ederek 639 okul öncesi öğrencinin eğitim aldığını belirtti.

Kaymakamı Mustafa Ayvat da okul öncesi eğitimin önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın eğitim hayatına hazırlanmasında okul öncesi eğitim kurumlarımız önemli rol almakta. Bu kurumlarda eğitim alan öğrencilerimiz eğitim hayatına daha hızlı adapte olmakta. Tüm idareci ve öğretmenlerimize vermiş oldukları eğitimlerden ötürü teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Havza, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Anaokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:30 İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
10:52 AK Parti’ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu AK Parti'ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
12:49 Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı
12:12 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak
11:42 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış
11:38 Bir ilçe diken üstünde Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi
11:38 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum
11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
11:18 Çin’deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 13:09:04. #1.13#
SON DAKİKA: Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Anaokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement