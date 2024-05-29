Havza MYO'da Bahar ve Spor Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Havza MYO'da Bahar ve Spor Şenliği Düzenlendi

Havza MYO\'da Bahar ve Spor Şenliği Düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Melek Yüksek Okulu'nda bahar ve spor şenliği düzenlendi. Şenlikte öğrenciler ve katılımcılar badminton, dart, flor curling, bocce, masa tenisi ve voleybol gibi çeşitli etkinliklere katıldılar. Havza Yerel Eylem Grubu tarafından katılımcılara yemek ikram edildi ve müsabakalarda dereceye girenlere madalyalar verildi. Şenliğe Havza Kaymakamı, Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, Havza MYO Müdürü, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

29.05.2024 14:57
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Melek Yüksek Okulunda (MYO) bahar ve spor şenliği düzenlendi.

Havza MYO bahçesinde Kaymakamlık, Havza Belediyesi, Havza MYO Müdürlüğü, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Havza Yerel Eylem Grubu işbirliğinde düzenlenen şenlikte öğrenciler ve katılımcılar badminton, dart, flor curling, bocce, masa tenisi ve voleybol oynayarak çeşitli etkinliklere katıldılar.

Şenlikte Havza Yerel Eylem Grubu tarafından katılımcılara yemek ikram edildi.

Şenlik kapsamında gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye girenlere madalyaları Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından verildi.

Şenliğe, Ayvat ve İkiz'in yanı sıra Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mücahit Emre Yılmaz, Havza MYO Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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