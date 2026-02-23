Havza TSO'dan 1000 Aileye Gıda Yardımı - Son Dakika
Havza TSO'dan 1000 Aileye Gıda Yardımı

23.02.2026 10:16
Havza TSO, TOBB desteğiyle 1000 gıda yardım fişi dağıttı, 300 bin lira değerindeki yardımlar yapıldı.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle 1000 adet yardım fişi dağıttıklarını bildirdi.

Acar, TOBB desteğiyle toplam 300 bin liralık 1000 adet gıda yardım fişlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Her yıl TOBB'dan sağlanan nakdi destek ile ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldığını anlatan Acar, "Ulusumuzun kenetlendiği, yardımlaşma, hoşgörünün doruğa çıktığı mübarek ramazan ayında TOBB tarafından odamıza gönderilen maddi destek ile bir nebze olsun ihtiyaç sahibi alilerimize yardımcı olabilmenin gayreti içinde çalışmalarımızı tamamladık. Yardımlarda destek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine şahsım, Oda Meclisindeki arkadaşlarım ve tüm üyelerimiz adına teşekkür etmeyi borç bilirim. Bundan sonra da inşallah yardımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Güncel, Son Dakika

