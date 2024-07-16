Hawaii'deki Orman Yangınında 200 Ev Tahliye Edildi - Son Dakika
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Hawaii'deki Orman Yangınında 200 Ev Tahliye Edildi

ABD'nin Hawaii eyaletinin Kauai Adası'ndaki orman yangını nedeniyle 200 evin sakininin tahliye edildiği bildirildi. Yangının kontrol altına alındığı ancak söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bu olay, Hawaii'deki son yılların en büyük felaketlerinden biri olarak kaydedildi.

16.07.2024 14:09
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ABD'nin Hawaii eyaletinin Kauai Adası'ndaki orman yangını nedeniyle 200 evin sakininin tahliye edildiği bildirildi.

Kauai'deki itfaiye yetkilileri, yangının Hanapepe ve Kaumakani bölgeleri arasında yaklaşık 4 kilometrekarelik bir alanı etkilediğini, 200 evde yaşayanların tahliye edildiğini belirtti. Yangının neredeyse yüzde 60'ının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Kauai Belediye Başkanı Derek Kawakami, Kaumakani sakinlerini siren sistemiyle kapı kapı dolaşarak ve telefon yoluyla bölgeyi terk etmeleri konusunda bilgilendirildiklerini söyledi.

Kawakami, "Yangın tamamen kontrol alınana kadar insanlar önlem almalı ve tahliye edilmeli." dedi.

Adada yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Hawaii'deki orman yangınları

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki ormanlık alanda Ağustos 2023'te çıkan yangınlarda 100 kişi yaşamını yitirirken, olay ülkede son 100 yılda en çok can kaybının kayıtlara geçtiği orman yangınları olmuştu.

Hawaii Valisi Josh Green, yangınlar sonucu 2 bin 200 civarında yapının yok olduğunu ve maddi zararın yaklaşık 6 milyar doları bulduğunu belirterek, "Bu Hawaii'nin yaşadığı en büyük felaket." demişti.

ABD Başkanı Joe Biden da Maui Adası'ndaki yangınlar nedeniyle adayı "felaket bölgesi" ilan etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hawaii'deki Orman Yangınında 200 Ev Tahliye Edildi - Son Dakika

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