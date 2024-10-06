Hayat'ın Hediyesi Anneyi Ressam Yaptı - Son Dakika
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Hayat'ın Hediyesi Anneyi Ressam Yaptı

Hayat\'ın Hediyesi Anneyi Ressam Yaptı

Erzurum'da Elif Şen, kızı Hayat'ın hediye ettiği resim defteriyle sanat hayatına adım attı.

06.10.2024 09:49
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ERZURUM'da lise 11'inci sınıf öğrencisi Hayat Şen'in (16) resim yeteneğini keşfedip doğum gününde resim defteri ve boya kalemleri hediye ettiği annesi Elif Şen (48), kara kalemle başladığı sanat hayatında 8 ayda ilk kişisel sergisini açtı.

Erzurum Emel Çatal Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Hayat Şen, ilkokulda okurken resim ödevlerini yaptırdığı lise mezunu ev kadını annesi Elif Şen'in yeteneğini keşfetti. Hayat Şen, resim yapması için ikna edemediği annesine geçen yıl doğum günü olan 10 Aralık'ta resim defteri ile boya kalemi seti hediye etti. Defterin üzerine de 'Canım benim, umarım bu sana tekrar resim yapma isteği verir. Bütün o güzel, çirkin, kötü, iyi, mutlu, mutsuz, özgün o tüm duyguların bu kağıda yansır. Nice resim çizdiğimiz yıllara. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun' notunu düşen Hayat, annesinin resim yapmasını istedi.

Kızını kırmak istemeyen 3 çocuk annesi Elif Şen, doğum gününden bir hafta sonra kara kalem çizimlere başladı. Yaptığı çizimler hoşuna giden Elif Şen, bu konuda ders almak için Erzurum'da eğitim veren kurs aradı. Haftada birer saat olmak üzere özel bir hocadan 2 saat eğitim alan Elif Şen, 27 Mart'ta da ilk yağlıboya tablosunu yaptı. Resim yeteneğini keşfeden kızı Hayat'ın çok sevdiği Paris'e de yağlıboya eserlerinde yer veren Elif Şen, yaklaşık 8 ayda yaptığı çalışmalardan oluşan ilk kişisel sergisini Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi'nde açtı. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Türk ve Dünya Kadın Araştırmaları Kongresi ile birlikte görücüye çıkan Elif Şen'in yağlı boya tabloları büyük beğeni topladı. Sergiyi gezen davetliler, Elif Şen'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

SORANLARA 'ANNEM RESSAM' DERDİM

Nenehatun Kültür Merkezi'ndeki sergiyi gezen Hayat Şen, annesiyle gurur duyduğunu söyledi. İlkokula giderken resim ödevlerini annesine yaptırdığını anlatan Hayat, "Annem tam istediğim gibi resimler çizerdi. Annemin resimde yeteneği olduğunu düşünürdüm. Kendisine 'anne sen de resim çiz, belki ressam olursun. Bence bunu denemelisin' derdim. Annem beni hep 'tamam bir gün çizerim' diyerek geçiştirirdi. Bana 'annen ne iş yapıyor?' diye sorduklarında da hep 'ressam' derdim. Annemin doğum günü olduğu zaman alabileceğim en güzel hediyenin resim defteri ve boya kalem seti olacağını düşündüm. O yüzden de anneme resim defteri ve boya kalemi alarak üzerine de not yazdım. Çünkü gerçekten annemin yetenekli olduğunu ve geleceğini hissedebiliyordum. Annem beni üzmemek adına resim çizmeye başladı. Çizdiğinde o da kendisinin farkına varmaya başladı. Gerçekten güzel şeyler ortaya çıktı. İlk sergisini açtı. Umarım daha birçok güzel işe de imza atacak. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir şey de katkımın olması annemin bunun üzerine düşerek çalışması beni çok gururlandırdı" diye konuştu.

KIZIMI MUTLU EDEBİLMEK İÇİN BAŞLADIM

Öğrenciyken çok kötü resimler yaptığını ifade eden Elif Şen, şunları söyledi:

"Böyle bir yeteneğim olduğunu bilmiyordum. Ama resim yapabilmeyi çok istiyordum. Yapamıyordum ama yapılan resimleri izlemeyi seviyordum. Hayat bana doğum gününde bir resim defteri aldı. 'Yaparsın, seviyorsun dedi. Çocukken onu sorulunca hep 'annem ressam' dermiş. Nasıl güzel bir dilekte bulunduysa gerçekleşir inşallah. Ben de onu mutlu etmek için kara kalemle çizmeye başladım. Çizdikçe güzel bir şeyler çıktı. Sonra bunu boyaya aktarayım dedim. Ama eğitimini almak için Erzurum'da kurs aradım. Bir özel kurs vardı oraya gittim, haftada bir saat olmak üzere toplam 2 saat kurs gördüm. Hocam hastalanınca bıraktım. Ben de evde resim yapmaya devam ettim. Hiç durmadım. Sürekli işimi bırakıp resim yaptıkça hoşuma gitti. Bu sefer arkadaşlarım beğendikçe bize ver dedi. Hediye vermenin mutluluğunu yaşadım. Sonra böyle bir şey çıktı ortaya. Şimdi bütün bu güzelliğin mimarı en küçük kızım Hayat'tır. Daha güzelini yapmak istiyorum. Hedefim sevdiğim kişilerin duvarlarında bir Elif tablosu olması."

Eşine her zaman destek olduğunu belirten İlhan Şen, çok hızlı bir gelişme kaydettiğini söyledi. Elif Şen'in ortanca kızı Doğa ise annesinin yeteneğini kardeşinin ortaya çıkardığını belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hayat'ın Hediyesi Anneyi Ressam Yaptı - Son Dakika

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