Hayat Kimya Mersin'de Yeni Deterjan Fabrikasını Devreye Aldı

Hayat Kimya, Mersin'de 2025 yılında inşaatına başladığı yeni deterjan fabrikasını 2026'nın ilk çeyreğinde devreye aldı. 50 milyon doları aşan yatırımla kurulan tesis, şirketin Türkiye'deki toplam deterjan üretim kapasitesini 1 milyon tona çıkararak hem iç pazara hem de ihracata yönelik üretim yapacak.

Yeni tesis, 23 bin metrekarelik üretim alanına sahip olup, 300 kişiye ek istihdam sağlayacak. Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda tasarlanan fabrika, güneş panelleri ve kojenerasyon sistemi ile enerji verimliliğini artırırken, lojistik avantajları sayesinde karbon emisyonlarını azaltıyor.

Hayat Kimya Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Güler, bu yatırımın şirketin global pazarlardaki konumunu güçlendireceğini belirterek, Türkiye'nin stratejik önemini vurguladı. Şirket, Bingo, Test ve Has gibi markalarıyla deterjan pazarında faaliyet gösteriyor ve 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.