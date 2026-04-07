Hayat Kimya Mersin'de Yeni Deterjan Fabrikasını Devreye Aldı - Son Dakika
Hayat Kimya Mersin'de Yeni Deterjan Fabrikasını Devreye Aldı

07.04.2026 13:11
Hayat Kimya, Mersin'deki yeni deterjan fabrikasını devreye alarak Türkiye'deki toplam üretim kapasitesini 1 milyon tona çıkardı. 50 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesis, 300 kişiye istihdam sağlayacak.

Hayat Kimya, Mersin'de 2025 yılında inşaatına başladığı yeni deterjan fabrikasını 2026'nın ilk çeyreğinde devreye aldı. 50 milyon doları aşan yatırımla kurulan tesis, şirketin Türkiye'deki toplam deterjan üretim kapasitesini 1 milyon tona çıkararak hem iç pazara hem de ihracata yönelik üretim yapacak.

Yeni tesis, 23 bin metrekarelik üretim alanına sahip olup, 300 kişiye ek istihdam sağlayacak. Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda tasarlanan fabrika, güneş panelleri ve kojenerasyon sistemi ile enerji verimliliğini artırırken, lojistik avantajları sayesinde karbon emisyonlarını azaltıyor.

Hayat Kimya Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Güler, bu yatırımın şirketin global pazarlardaki konumunu güçlendireceğini belirterek, Türkiye'nin stratejik önemini vurguladı. Şirket, Bingo, Test ve Has gibi markalarıyla deterjan pazarında faaliyet gösteriyor ve 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Hayat Kimya, İhracat, Ekonomi, Türkiye, Mersin, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayat Kimya Mersin'de Yeni Deterjan Fabrikasını Devreye Aldı - Son Dakika

Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

14:01
Ronaldo’nun gollerini sildiler
Ronaldo'nun gollerini sildiler
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:08:44. #7.13#
SON DAKİKA: Hayat Kimya Mersin'de Yeni Deterjan Fabrikasını Devreye Aldı - Son Dakika
