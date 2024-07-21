Hayatta İyilik Var Derneği, Mısır'da Filistinlilere yardım etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Hayatta İyilik Var Derneği, Mısır'da Filistinlilere yardım etkinliği düzenledi

Hayatta İyilik Var Derneği, Mısır'da bulunan Filistinlilere yardım etmek ve yaşadıkları sıkıntıları hafifletmek amacıyla düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dernek, savaş mağduru ailelere giyim yardımında bulunurken, Türk derneklerinin Filistinlilere yardım konusunda Türkiye'deki her kesimden büyük destek aldığı belirtildi. Dernek, ilerleyen zamanlarda da Filistinlilere yardım çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

21.07.2024 10:39
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Hayatta İyilik Var Derneği, Mısır'da, Gazze Şeridi'nden gelen Filistinliler için yardım etkinliği düzenledi.

Hayatta İyilik Var Derneği, Mısır'da bulunan Filistinlilere yardım etmek ve yaşadıkları sıkıntıları hafifletmek amacıyla düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Başkent Kahire'nin batısındaki Giza kentinde düzenlenen etkinliğe Dernek Başkanı Ufuk Tan Keleş ve birçok Filistinli aile katılım sağladı.

Mısır'da 31 Ekim'den bu yana faaliyet gösteren Hayatta İyilik Var Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, savaş mağduru ailelere giyim yardımında bulunuldu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Dernek Başkanı Ufuk Tan Keleş, Mısır'daki Filistinlilerin yeniden hayata tutunarak ayakta kalabilmeleri amacıyla dernek olarak Türkiye'den geldiklerini ve Filistin pes etmedikçe kendilerinin de Filistinlilerle birlikte burada nöbete devam edeceklerini ifade etti.

Keleş, ayrıca AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etkinlikten bugün 140 Filistinli hanım kardeşlerimiz yararlanacak, yarın da benzer bir faaliyetle 100 hanım kardeşimizin ihtiyaçlarının karşılanacağı faaliyetimiz devam edecektir." dedi.

Kurban Bayramı öncesinde yaklaşık 200 Filistinli çocuğa bayramlık kıyafet dağıttıklarına dikkati çeken Keleş, dernek yetkililerinin dayanışma ve destek amacıyla Mısır hastanelerinde 11 Filistinli hastayı ziyaret ettiğini vurguladı.

Keleş, Türk derneklerinin Filistinlilere yardım konusunda Türkiye'deki her kesimden büyük destek aldığını belirterek, Türk derneklerinin Mısır-Türk ilişkilerindeki iyileşmeden faydalandığını ve tam bir özgürlükle çalıştıklarını ifade etti.

Tüm faaliyetlerini Mısırlı yetkililerle koordinasyon sağlayarak yürüttüklerini aktaran Keleş, Türk halkının Filistin meselesine çok ilgili olduğunu, duygusal ve kültürel anlamda Filistin'e bağlı olduklarını, Filistin ve Mescid-i Aksa sorununun Türkler için bir öncelik olduğunu, bu meselenin artık bir insanlık onuru meselesi haline dönüştüğünü anlattı.

Keleş, Mısır halkının da Kahire'deki Filistinlilere destek olduğunu, anlaşma yapılan mağazaların derneğe indirimler sağlayarak dayanışma örneği sergilediğini ve tüm Mısır halkına desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Derneğin Filistinlilere her türlü desteği sağlamak için insani yardım çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Keleş, bu yardımlarının ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan derneğin medya sorumlusu Ebru Olur da, yaptığı açıklamada, Hayatta İyilik Var Derneği'nin Filistin'den Mısır'a gelmek zorunda kalan Filistinli ailelere, konut kirası da dahil olmak üzere birçok ihtiyaçlarının tedarikiyle birlikte destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hayatta İyilik Var Derneği, Mısır'da Filistinlilere yardım etkinliği düzenledi - Son Dakika

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