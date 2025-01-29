Hayatta Olan Avustralyalı Askerin Durumu Açıklandı

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Avustralya hükümeti, Ukrayna için savaşırken Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen Avustralyalı askerin hayatta olduğunu duyurdu.

9 News'ün haberine göre, Dışişleri Bakanı Penny Wong, Ukrayna için savaşan Avustralyalı asker Oscar Jenkins'in durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Jenkins'in hayatta olduğuna ve gözaltında tutulduğuna dair Rusya'dan teyit aldıklarını belirten Wong, "Savaş esiri Jenkins'e ilişkin derin endişelerimiz sürmektedir." dedi.

Wong, Rusya'nın Jenkins'e uluslararası insancıl hukuka uygun muamele etmekle yükümlü olduğuna işaret ederek, "Eğer Rusya, Jenkins'e uluslararası hukuk kapsamında hakkı olan korumayı sağlamazsa yanıtımız net olacaktır." diye konuştu.

Başbakan Anthony Albanese, ABC News'e yaptığı açıklamada, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı aracılığıyla aldıkları bilginin acilen teyit edilmesini beklediklerini söylemişti.

Jenkins'in esir alındıktan kısa süre sonra Rus ordusu tarafından 15 Ocak'ta öldürüldüğü iddia edilmişti.