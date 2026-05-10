Haydar Aliyev 103. Yıldönümünde Anıldı

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 103. yılında başkent Bakü'deki mezarı başında anıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar, Aliyev'in kabrine akın etti.

Ziyaretçiler mezara çiçek bırakıp dua etti. Kabrin çevresinde uzun kuyruklar oluştu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve Büyükelçilik müşavirleriyle Haydar Aliyev'in kabrine çelenk bıraktı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Büyükelçi Akgün, Haydar Aliyev'i rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Akgün, "Onun, Azerbaycan'ın milli devletinin oluşumunda, 1990'lı yıllardaki zorlu günlerinde, bu ülkenin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, egemenliğini sağlama konusundaki göstermiş olduğu büyük gayreti ve mücadeleyi her zaman hayırla yad ediyoruz. Ülkenin ekonomik kalkınması, gelişmesi ve bugünkü kalkınmış, modern Azerbaycan'ın kurulması bakımından onun fikirleri her zaman yol gösterici olmuştur. Haydar Aliyev'e atfedilen, 'Bir millet iki devlet' anlayışı, bugünkü mükemmel seviyesine ulaşan Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri açısından hala kullandığımız en önemli ortak amacımız, şiarımız olmuştur." dedi.

KKTC'nin Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer de anma törenine katılarak mezara çelenk bıraktı.

Eski Sovyetler döneminde 1969-1982 yıllarında Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti.