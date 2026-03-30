Haydar Şişman'ın 'Kuvayi Milliye' Sergisi Sona Ermek Üzere

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haydar Şişman'ın 'Kuvayi Milliye' sergisi yarın Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sona eriyor.

Oyuncu ve ressam Haydar Şişman eserlerinin yer aldığı, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'ndeki "Kuvayi Milliye" resim sergisi yarın sona erecek.

"Kalandar Soğuğu", "Uzak Ülke" ve "Yaban" filmlerinin yanı sıra "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Hudutsuz Sevda" dizilerinde rol alan sanatçı sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyi Cumhuriyet'in 100. yılı için düşündüğünü, sonrasında da çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi."

Kuvayi Milliye'nin Türk toplumunun, ve Türk milletinin çimentosu, ortak paydası olduğunu vurgulayan sanatçı, "Her zaman olduğu gibi bugün de bu duyguya ihtiyacımız var. Bu duygunun sürekli canlı ve diri kalması gerekiyor. Resim sergim, bir dönemi anlatmaktan öte bir dönemi hatırlatmaktadır. Hafızayı resmetmek, diri tutmak için yaptım bunları." dedi.

Resim, sinema ve edebiyatın birbirinden kopuk olmadığını dile getiren Şişman, "Birbirini besleyen geliştiren farklı disiplin alanları. Temelde 7 sanat var. En azından bir sanatçının iki, üç tanesiyle ilgilenmesi gerekir. Bir tanesi yeterli olmaz. Ben resim yaparken sinemadan çok faydalandım. Aynı şekilde sinemayı da düşünürken bir ressam gözüyle baktım. Bir karakteri düşünür, geliştirir, yorumlarken, bir heykeltıraş gibi, yontarak, düşünerek, fazlalıklarını atarak, karakteri ortaya çıkarmaya çalıştım. Ben bütün sanatları birlikte düşünüyorum. Müziği sinemadan, resmi sinemadan ya da edebiyattan bağımsız düşünmedim." şeklinde konuştu.

Sanatçı sergideki eserlere ilişkin verdiği bilgide, "Malazgirt 1071" tablosunda 400 figürün yer aldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Malazgirt 1071'i Kuvayi Milliye sergisinin ilk resmi olarak düşünüyorum. Malazgirt'in açtığı yol daha sonraki süreçlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Miryokefalon Savaşı Malazgirt'in tamamlayıcısıdır fakat devamında aradan geçen yaklaşık bin yıllık süreç içinde geldiğimiz noktada, hemen resmin yanındaki tablo ile başlangıç ve sonu resmediyor. 1920'lerin hemen başını anlatan bir diğer resim, bir savaşın anatomisini çok iyi anlattığını düşündüğüm bir kompozisyon."

Sergideki eserleri yaklaşık 10 yılda tamamladığını sözlerine ekleyen Şişman, sergide 22 resmin görülebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Tarık Zafer Tunaya, Edebiyat, Güncel, Sinema, Kültür, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 18:56:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.