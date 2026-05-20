Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yaşayan tarama gemisi, Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Şile'ye seyir halinde olan"ALBAYRAK 5" isimli 98 metre uzunluğundaki tarama gemisinde, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan eşliğinde "KURTARMA-9" römorkörü yedeğinde, "KURTARMA-13" ile "MEHMETÇİK" römorkörlerinin refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Haydarpaşa'da Tarama Gemisi Arıza Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?