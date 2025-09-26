Hayko Cepkin\'in Konseri İptal Edilmedi

Kayseri Valiliği, Hayko Cepkin'in konserinin iptal edildiğine dair iddiaların asılsız olduğunu, valiliğe bu etkinlik için müraacaatta bulunulmadığını açıkladı.

KAYSERİ VALİLİĞİ, HAYKO CEPKİN'İ YALANLADI

Rock müziğinin ünlü isimlerinden Hayko Cepkin, Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilik kararıyla iptal edildiğini açıkladı. Cepkin'e Kayseri Valiliği'nden yalanlama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu konserle ilgili valiliğe herhangi bir müracaatta bulunulmadığı belirtildi.

"KONSERİ İÇİN BİR MÜRACAAT YAPILMADI"

Açıklamada, "Sosyal medya platformlarında, sanatçı Hayko Cepkin'in Kayseri'de düzenleyeceği etkinliğin mülki idare amirleri tarafından iptal edildiğine yönelik paylaşımlar yapılmaktadır. Kayseri Valiliğimize bu konserle ilgili herhangi bir müracaatta bulunulmamış olup, iptal edildiğine dair de bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

DİYARBAKIR VALİSİ'NDEN HAYKO CEPKİN'E TELEFON

Diyarbakır'da ise bambaşka bir durum yaşandı. Hayko Cepkin yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Valisi'nin kendisini aradığını, yeni bir konser tarihi için söz aldığını söyledi. Cepkin paylaşımında, "Diyarbakır valimizin süratle dönüşü, nezaketi ve özel daveti için teşekkürler. Organizasyon ile eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz aldık. Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım. Diyarbakır için yeni bir tarih çözeceğiz inşallah. Darısı Kayseri'mizin başına" ifadelerine yer verdi.