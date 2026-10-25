Haymana'da tarlada mibzerin altında kalan 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

ANKARA'nın Haymana ilçesinde traktörden düşerek mibzerin (tohum ekim makinesi) altında kalan ve ağır yaralanan 12 yaşındaki Ayşegül Güleşci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün Haymana ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. Babasıyla birlikte traktöre binen Ayşegül Güleşçi, tarlada ekim yapıldığı sırada traktörden düştü. Traktörün arkasına bağlı mibzerin altında kalan Ayşegül, ağır yaralandı. Babası tarafından otomobille Haymana Devlet Hastanesi'ne götürülen Ayşegül, kurtarılamadı. Güleşçi'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.