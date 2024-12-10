Haymana'ya Kent Meydanı Projesi - Son Dakika
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Haymana'ya Kent Meydanı Projesi

Haymana'da turistik cazibe yaratacak Kent Meydanı Projesi, nisanda tamamlanacak.

10.12.2024 13:48
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Ankara'nın Haymana ilçesinde Kent Meydanı Projesi uygulanacak.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, yaptığı açıklamada, Kent Meydanı Projesinin ilçeye turistik cazibe kazandıracağını belirtti.

Haymana Kent Meydanı'nın sadece bir buluşma noktası değil, tarihle geleceğin birleştiği bir alan olacağını vurgulayan Koç, "Bu projeyle hemşehrilerimize kültür ve tarihle iç içe, keyifle vakit geçirebilecekleri bir alan sunmayı amaçlıyoruz. Meydanın tamamlanmasıyla Haymana'nın turistik cazibesi artacak, sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak bir merkez oluşturulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, çalışmaların hızla devam ettiğini, meydanın sosyal etkinliklerin merkezi olacağını kaydetti.

Nisanda tamamlanması planlanan projede, tarihi ve kültürel unsurların modern bir tasarımla birleştirilmesi amaçlanıyor.

Roma sütunları ve açık hava etkinlikleri için kullanılacak dev ekranlarla donatılacak meydanda, Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki Haymana'nın rolüne, Atatürk ile Hayme Ana'ya dair bilgiler içeren özel alanlar oluşturulacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Levent Koç, Haymana, Turizm, Güncel, ankara, Son Dakika

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