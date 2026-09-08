Hayrabo'da 1150 aileye 935 ton kömür dağıtıldı - Son Dakika
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Hayrabo'da 1150 aileye 935 ton kömür dağıtıldı

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Hayrabolu Kaymakamlığı SYDV, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kömür yardımı gerçekleştirdi. Kaymakam Ahmet Yıldız, 1150 aileye 935 ton kömür dağıtıldığını ve çalışmaların alfabetik sırayla devam ettiğini belirtti.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kömür yardımı gerçekleştirildi.

Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Yıldız, kömür dağıtım çalışmalarının belirli periyotlar halinde düzenli şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

İhtiyaç sahibi vatandaşların kışı sıcak ve sağlıklı bir ortamda geçirmesini amaçladıklarını vurgulayan Yıldız, bu kapsamda 1150 aileye 935 ton kömür dağıtımı yapıldığını ifade etti.

Yıldız, "Adil ve şeffaf bir şekilde, alfabetik sıraya göre kömür dağıtımlarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hayrabo'da 1150 aileye 935 ton kömür dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayrabo'da 1150 aileye 935 ton kömür dağıtıldı - Son Dakika
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