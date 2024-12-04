Hayrat İnsani Yardım Burkina Faso'da Su Kuyuları Açtı

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Afrika'da yardım faaliyetleri yürüten Hayrat İnsani Yardım Derneği, Burkina Faso'nun Tembete köyünde su kuyuları açtı ve güneş panelleri kurdu.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Burkina Faso Temsilcisi Yasir Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'nın her bölgesinde yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Kaya, Tembete köyünde su kuyuları açtıklarını ve güneş panelleri kurduklarını anlattı.

Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye çalıştıklarını aktaran Kaya, "Köyde, su kuyusu açmakla kalmadık, aynı zamanda güneş panelli lambalarını da onlara ulaştırdık. Bu sayede, elektriğe erişimi olmayan bölgelerde bile aydınlanma sağlanmış oldu. Altyapı çalışmalarımızla, köy halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz." dedi.???????